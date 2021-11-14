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воскресенье, 14 ноября 2021 12:18

В Польшу из Беларуси прорвалось около 50 мигрантов

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В Польшу из Беларуси прорвалось около 50 мигрантов
Через белорусско-польскую границу прорвалось около 50 мигрантов. Фото: slovoidilo

Около 50 нелегальных мигрантов прорвалось на территорию Польши из Беларуси.

Инцидент произошел 13 ноября в районе населённого пункта Стажин. Об этом сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

Мигрантов, нелегально пересекших границу, разыскивали полицейские, военные и пограничники. Задержать удалось 22 гражданина Ирака.

Кроме того, в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали полицейских при попытке силового проникновения через границу в Польшу. Один из брошенных камней попал в шлем полицейского и повредил его.

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В лагерь, который начали строить для мигрантов на белорусско-польской границе, была доставлена ​​гуманитарная помощь, палатки и электрогенератор.

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14
ноября

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