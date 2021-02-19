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пятница, 19 февраля 2021 01:44

В Польше сообщили, когда продадут Украине вакцину от Covid-19

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В Польше сообщили, когда продадут Украине вакцину от Covid-19
65% украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса. Фото: Укринформ

Польша перепродаст Украине и еще нескольким странам за пределами ЕС в целом 4 млн доз вакцины AstraZeneca, когда производители перестанут задерживать поставки очередных партий в РП.

"Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были ожидания, что это произойдет в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей, в частности от компаний Johnson & Johnson i CureVac", - сообщил заместитель главы Минздрава Польши Томаш Милковський в комментарии РАР.

Он сказал, что Польша купила в AstraZeneca 20 млн доз вакцины, из которых 16 млн предусмотрено в национальной программе прививок населения страны, а 4 млн - для перепродажи третьим странам, в частности Украине, Грузии и Албании. Производитель этой вакцины ранее декларировал, что все 20 млн доз будут поставлены в Польшу в первом полугодии.

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"Сейчас еще нет подтверждения от этой компании, сколько она поставит нам доз во втором квартале. Но скорее всего реализация сделки не завершится во втором квартале этого года", - заявил польский чиновник.

Милковський также сообщил, что сейчас идет работа над получением формального согласия ЕС на перепродажу вакцины AstraZeneсa. Соглашение будет трехсторонним - между производителем, ЕС и третьей страной.

Польша закупила более 90 млн доз вакцины пяти производителей: Pfizer - 41 млн, AstraZeneсa - 20 млн, Johnson&Johnson - 17 млн, Moderna - 6,7 млн, CureVac - 5,7 млн.

Украина может приобрести 1,2 млн доз вакцины от коронавируса в Польше. Препараты, которые закупил Европейский Союз, распределяют по странам-членам. Также Украина продолжает договариваться с иностранными правительствами о передаче излишков вакцины.

65% украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса.

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