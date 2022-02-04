В Польше сенаторы приняли резолюцию в поддержку Украины

В Польше объявили о поддержке Украины. Фото: Pexels

Сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины.

В ней говорится о политической и финансовой поддержке Украины, поставках оружия и участии сил НАТО в обучении украинской армии, сообщает Gazeta Prawna.

"Сегодня, когда Украина стоит перед смертельной опасностью – угрозой очередного вторжения – особенно важно, чтобы власти Республики Польша безусловно поддерживали нашего соседа. Не может быть безопасной Польши без независимой Украины. Свободная Украина является одним из гарантов независимости Польши", - говорится в резолюции.

Сенаторы указали, что Россия концентрирует войска на границах Украины для дестабилизации Европы. Есть риск взрыва величайшего конфликта со времен Второй мировой войны.

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"Сенат Республики Польша выражает одновременно уверенность, что диалог с Российской Федерацией возможен. Однако он не может происходить в ситуации военного шантажа, нарушения принципов нерушимости границ в Европе и гибридных атак на демократические институции. Условием диалога является выведение российских войск с территорий вблизи украинской границы" , – указали в резолюции.

Польша решила предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии, заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох на брифинге 31 января. Идею поддержал президент Польши Анджей Дуда. Решение передали на проработку министра обороны Мариуша Блащака.