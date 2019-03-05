В Польше разбился истребитель

На востоке Польши во время технического облета упал военный истребитель МиГ-29 из 23-ей авиабазы тактической авиации из города Минск-Мазовецкий.
Пилоту воздушного судна удалось катапультироваться. Он не получил серьезных травм, сообщает Укринформ.
Самолет упал в лесополосу.
Причину авиакатастрофы будет устанавливать комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.
К этому времени эксплуатацию самолетов этого типа в Польше приостановлено.
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15 декабря на Житомирщине при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Самолет упал на военном аэродроме в пгт Озерное близ Житомира. Основной версией авиакатастрофы стал человеческий фактор.
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