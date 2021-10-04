В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)

В Люблине торжественно открывают памятник "пароху концлагеря Майданек" Емельяну Ковчу. Фото: Юрий Банахевич, "Укринформ"

В польском Люблине началась торжественная церемония открытия и освящения памятника выдающемуся украинскому гуманисту, священнику-спасителю Емельяну Ковчу.

На мероприятии присутствуют глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук и мэр Люблина Кшиштоф Жук.

Режиссером торжества является генеральный директор Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Василий Вовкун.

Художественная часть началась "Прелюдией" польского режиссера Лешека Мондзика. Завершит выступление украинский дуэт "Сестры Тельнюк".

Также на торжестве вручат ежегодную международную премию им. Емельяна Ковча. Ее получают за жизненный пример гуманизма, героические поступки в служении человеку и ради примирения и согласия между народами.

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В 2021 году специальный комитет определил лауреатами польского режиссера Агнешку Холланд, украинского режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова, американского дипломата и государственного деятеля Дэниэла Фрида и объединенную инициативу "Пласта" и "Харцежив" "Płomień Braterstwa - Пламя Братства".

Постановление о строительстве монумента приняла городская власть Люблина еще в 2018 году. В феврале 2019-го заложили первый камень. Установили памятник Ковчу весной в этом году на Дороге мучеников возле мемориального комплекса-музея "Майданек". Торжественное открытие пришлось отложить до ослабления карантина.

Над проектом работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко. Монумент создан на благотворительные взносы. Его передали общине Люблина как дар от Украины.

Емельян Ковч - украинский греко-католический священник. Всю жизнь посвятил помощи людям. Будучи капелланом в Украинской галицкой армии находился с военными на передовой для их поддержки. В приходах, где служил, организовывал общественную и культурную жизнь прихожан. Был активным в общественно-политической жизни украинцев, за что неоднократно преследовался польской, советской и нацистской властями. Во время нацистской оккупации помогал евреям. Спас более 10 человек, в том числе известного белзкого раввина Аарона Рокеаха. Ковча посадили в тюрьму и отправили в концлагерь Майданек. Там он умер и его кремировали. 27 июня 2001-го во Львове Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил его блаженным мучеником вместе с другими мучениками греко-католической церкви.