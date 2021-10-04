В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 819
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 504
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2484
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1494
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 207
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 837
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3411
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4239
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3618
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 540
Фото
Все фото
11
12
4
5
24
На Канарах усилилось извержения вулкана - подборка фото
На Канарах усилилось извержения вулкана - подборка фото
В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие
В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие
Самолет врезался в здание. Никто не выжил
Самолет врезался в здание. Никто не выжил
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
Видео
Все видео
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
Бомбу активировал смертник: подробности масштабного взрыва у мечети в Кабуле
Бомбу активировал смертник: подробности масштабного взрыва у мечети в Кабуле
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1719
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 450
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8325
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 648
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 513
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
понедельник, 04 октября 2021 14:20

В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)

  Комментировать
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
В Люблине торжественно открывают памятник "пароху концлагеря Майданек" Емельяну Ковчу. Фото: Юрий Банахевич, "Укринформ"

В польском Люблине началась торжественная церемония открытия и освящения памятника выдающемуся украинскому гуманисту, священнику-спасителю Емельяну Ковчу.

На мероприятии присутствуют глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук и мэр Люблина Кшиштоф Жук.

Режиссером торжества является генеральный директор Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Василий Вовкун.

Художественная часть началась "Прелюдией" польского режиссера Лешека Мондзика. Завершит выступление украинский дуэт "Сестры Тельнюк".

Также на торжестве вручат ежегодную международную премию им. Емельяна Ковча. Ее получают за жизненный пример гуманизма, героические поступки в служении человеку и ради примирения и согласия между народами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов получил награду за пример жертвенности и гуманизма

В 2021 году специальный комитет определил лауреатами польского режиссера Агнешку Холланд, украинского режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова, американского дипломата и государственного деятеля Дэниэла Фрида и объединенную инициативу "Пласта" и "Харцежив" "Płomień Braterstwa - Пламя Братства".

Постановление о строительстве монумента приняла городская власть Люблина еще в 2018 году. В феврале 2019-го заложили первый камень. Установили памятник Ковчу весной в этом году на Дороге мучеников возле мемориального комплекса-музея "Майданек". Торжественное открытие пришлось отложить до ослабления карантина.

Над проектом работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко. Монумент создан на благотворительные взносы. Его передали общине Люблина как дар от Украины.

Емельян Ковч - украинский греко-католический священник. Всю жизнь посвятил помощи людям. Будучи капелланом в Украинской галицкой армии находился с военными на передовой для их поддержки. В приходах, где служил, организовывал общественную и культурную жизнь прихожан.

Был активным в общественно-политической жизни украинцев, за что неоднократно преследовался польской, советской и нацистской властями. Во время нацистской оккупации помогал евреям. Спас более 10 человек, в том числе известного белзкого раввина Аарона Рокеаха.

Ковча посадили в тюрьму и отправили в концлагерь Майданек. Там он умер и его кремировали.

27 июня 2001-го во Львове Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил его блаженным мучеником вместе с другими мучениками греко-католической церкви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Подо Львовом аварийно сел лайнер: погибли пятеро людей

В США признали Голодомор геноцидом

Грузовой самолет упал на дом

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 6993
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 4104
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 15 Просмотров: 3654
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 3015
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2484
Мир
Украинца в Беларуси приговорили к трем годам колонии
Украинца в Беларуси приговорили к трем годам колонии Просмотров: 18
ЕС добавит еще восемь россиян к санкционному списку за Крым
ЕС добавит еще восемь россиян к санкционному списку за Крым Просмотров: 27
Мужчина угрожал устроить взрыв возле парламента
Мужчина угрожал устроить взрыв возле парламента Просмотров: 54
В деле Саакашвили есть новые задержанные
В деле Саакашвили есть новые задержанные Просмотров: 234
Власти Грузии не хотят передавать Саакашвили Украине
Власти Грузии не хотят передавать Саакашвили Украине Просмотров: 144
Больше всего комментируют
15
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
4
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
2
У Украины нет времени рассчитывать, пока страну примут в ЕС - Зеленский
Голосов: 15
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть