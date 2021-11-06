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суббота, 06 ноября 2021 15:31

В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета

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  Неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в Польше. Фото: glavcom
Неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в Польше. Фото: glavcom

В ночь на 6 ноября в центре Кракова неизвестные раскрасили памятник главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионенерам.

В вандализме прослеживается украинский след, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Монумент выкрасили в цвета украинского флага. У памятника вандалы оставили баллончики с краской и аэрозолями и плакат с надписью "Польша не только для господ".

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Монумент уже отмыли от краски. Продолжаются последние уборочные работы.

  Монумент выкрасили в цвета украинского флага. Фото Agencja Wyborcza
Монумент выкрасили в цвета украинского флага. Фото Agencja Wyborcza

  Вандалы оставили на месте плакат с надписью на украинском. Фото wyborcza.pl
Вандалы оставили на месте плакат с надписью на украинском. Фото wyborcza.pl

Украинское посольство в Польше отреагировало на событие. В своем заявлении оно осудило акт вандализма.

"В связи с появлением в СМИ информации о факте осквернения памятника Юзефу Пилсудскому в Кракове, категорически осуждаем этот акт вандализма и любые другие действия по осквернению мест памяти. Расцениваем этот позорный случай, который произошел накануне Дня независимости Республики Польша как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей", – отметили в представительстве.

В Одессе облили краской ворота генерального консульства РФ. Злоумышленник бросил в ворота дипломатического учреждения пакеты с красной краской. По факту возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство".

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Дата
06
ноября

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