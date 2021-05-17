В Польше арестовали российского шпиона

Поляк шпионил в пользу России. Фото: detektive

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 43-летнего поляка, который шпионил в пользу России.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"5 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 43-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Он выполнял поставленные задачи, среди прочего, предоставлял спецслужбам России информацию о военных организациях и гражданах Польши", - сообщается в отчете.

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Мужчина свою вину признал. В суде приняли решение о его трехмесячном аресте.

Полиция провела обыски и допросила свидетелей. Расследование продолжается. Пока большая часть информации засекречена.

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