В ОАЭ нашли новые нефтяные месторождения

Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби. Фото: Reuters

Высшая нефтяная совет Объединенных Арабских Эмиратов обнаружила бассейн нетрадиционной нефти.

Новые месторождения были нашли в эмирате Абу-Даби. По предварительным подсчетам, их объем составляет 22 миллиарда баррелей в год. Об этом сообщает Khaleej Times.

Отмечается, что в ходе заседания члены совета договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 миллиарда баррелей.

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На совещании также утвердили рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по капитальных затрат на сумму 448 млрд дирхам (примерно $ 122 млрд) в течение следующих пяти лет. Такой план позволит компании "разумно" расти.

Объединенные Арабские Эмираты озвучили возможность выхода из альянса ОПЕК +. В стране растет напряженность с нефтяными союзниками - РФ и Саудовской Аравией.