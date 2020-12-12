В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу: есть раненые

Автомобиль въехал в толпу людей. Фото: Корреспондент

В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов, в результате чего пострадали по меньшей мере 6 человек.

В районе Манхэттена автомобиль въехал в толпу людей, которые принимали участие в акции солидарности с заключенными, которые объявили о начале голодовки, в тюрьме округа Берген в соседнем штате Нью-Джерси, со ссылкой на местную полицию сообщает NBC.

Всего в акции приняли участие около 40-50 человек.

В результате инцидента 6 демонстрантов получили ранения легкой и средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Женщину, которая находилась за рулем автомобиля, а также пассажирку, находившуюся в салоне, допросили на месте происшествия. Началось расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Друзья отбили у копов нарушителя ПДД, при задержании - отстреливались: фото и видео

Раньше, в Киеве, на улице Бурмистенко, микроавтобус без водителя покатился и проехал несколько десятков метров по покрытой льдом улице.