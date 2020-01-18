В Непале умер самый маленький в мире человек

Хагендра Тапа Магар умер в возрасте 28 лет. Фото: News.ukr

Умер уроженец Непала Хагендра Тапа Магар, который был самым маленьким человеком в мире.

Хагендра ушел из жизни в возрасте 28 лет. Трагедия произошла в пятницу, 17 января. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Как отмечается, в мужчины последнее время были проблемы с сердцем. Кроме того, он болел астмой и пневмонией.

Хагендра имел рост 67,08 сантиметров. Впервые он попал в книгу мировых рекордов в 2011 году в возрасте 18 лет. Он был признан самым маленьким человеком в мире, который сохранил способность самостоятельно передвигаться. Тогда же он был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.

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После смерти Хагендра Тапа Магара самым маленьким человеком в мире, способным передвигаться без посторонней помощи, стал колумбиец Эдуард Ниньо Эрнандес. Его рост составляет 70,21 сантиметра.