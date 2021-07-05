В Мозамбике произошло смертельное ДТП с участием трех авто: есть погибшие

Під час робіт на місці трагедії одна з головних доріг країни була повністю перекрита. Фото: Twitter

В провинции Мапуту в Мозамбике произошло смертельное ДТП при участии двух грузовиков и автобуса. Жертвами аварии стал 31 человек. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщила радиостанция Radio Moсambique со ссылкой на власти региона.

Всего в автобусе находились 57 человек. Из них 11 получили серьезные травмы и 15 - травмы легкой и средней тяжести. По последним данным, 11 пассажиров выписаны из больницы, еще трое остаются на лечении.

Отмечается, что причиной аварии, которая произошла в субботу вечером, могли стать плохая видимость на дороге и превышение скорости.

Во время работ на месте трагедии одна из главных дорог страны была полностью перекрыта. В то же время другие СМИ утверждают, что погибших 32 и что водитель автобуса не справился с управлением при обгоне и врезался в грузовые автомобили.

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