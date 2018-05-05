В Москве задержали Алексея Навального - видео

В столице РФ Москве во время митинга "Он нам не царь" задержали его оппозиционера Алексея Навального, который организовал акцию.
Политика задержали, когда он вышел к протестующим на Пушкинской площади, сообщает "Медиазона".
Навальный прибыл на Пушкинскую площадь на своем авто. Поздоровался с митингующими. Его приветствовали криками и аплодисментами. За несколько минут к оппозиционеру прибежали полицейские, окружили. Поскольку политик упирался, схватили его за руки и ноги и понесли.
Видео задержания Навального pic.twitter.com/oLbmfCr9CJ— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 5 мая 2018 г.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы вас понимаем, но ничего не поделаешь" - появились первые сведения массовых задержаний в России
На 14:00 назначено начало акций в Москве и Санкт-Петербурге. Обе акции не согласованы с властями. На Пушкинскую площадь в Москве пришли активисты провластного Национального освободительного движения (НОД). Его участники ранее отличились рядом провокаций и нападений на оппозиционных активистов. При этом представители движения отрицают причастность НСД к данным обстоятельствам. Также там находятся около 200 человек в казачьей форме, передает МБХ.
Комментарии