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суббота, 05 мая 2018 14:34

В Москве задержали Алексея Навального - видео

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В Москве задержали Алексея Навального - видео
Организатора акции "Он нам не царь" Алексея Навального задержали в Москве

В столице РФ Москве во время митинга "Он нам не царь" задержали его оппозиционера Алексея Навального, который организовал акцию.

Политика задержали, когда он вышел к протестующим на Пушкинской площади, сообщает "Медиазона".

Навальный прибыл на Пушкинскую площадь на своем авто. Поздоровался с митингующими. Его приветствовали криками и аплодисментами. За несколько минут к оппозиционеру прибежали полицейские, окружили. Поскольку политик упирался, схватили его за руки и ноги и понесли.

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На 14:00 назначено начало акций в Москве и Санкт-Петербурге. Обе акции не согласованы с властями. На Пушкинскую площадь в Москве пришли активисты провластного Национального освободительного движения (НОД). Его участники ранее отличились рядом провокаций и нападений на оппозиционных активистов. При этом представители движения отрицают причастность НСД к данным обстоятельствам. Также там находятся около 200 человек в казачьей форме, передает МБХ.

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