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вторник, 07 декабря 2021 22:10

В Москве рассказали о разговоре Путина и Байдена

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В Москве рассказали о разговоре Путина и Байдена
Путин лгал об Украине во время переговоров. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену обнулить все ограничения по функционированию дипломатических миссий.

Об этом сообщил российский ТАСС.

Путин на переговорах пытался обвинить Украину в агрессии.

"Путин и Байден подчеркнули важное значение диалога РФ и активно ведомого США по борьбе с киберпреступностью. Выразили надежду, что переговоры в Вене по иранской ядерной программе позволят выйти на приемлемые для всех решения", - говорится в сообщении.

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Стороны переговоров констатировали, что сотрудничество РФ и США по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

В Белом доме сообщили первые подробности о видеозвонке президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ряд тем в отношениях США и России. Байден выразил обеспокоенность российскими военными действиями на границе с Украиной, кибернетическими и региональными проблемами.

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