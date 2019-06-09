В Молдове назначили временного президента

Сегодня утром Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временно исполняющего обязанности президента Республики. ФОТО: UNN

Сегодня утром Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временно исполняющего обязанности президента Республики.

Об этом сообщает сайт Point.md.

На эту должность назначен заместитель главы Демократической партии Павел Филипп.

"Обстоятельством, которое оправдывает временную должность Президента Республики Молдова в процедуре роспуска парламента, является нарочитый отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении ", - говорится в решении Конституционного суда.

Теперь Павел Филипп должен уведомить судей об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента и, в зависимости от обстоятельств, выдать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

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