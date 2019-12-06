В многоэтажном доме произошел взрыв - есть погибшие

В 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии произошел взрыв.
Погибли по меньшей мере 5 человек, сообщает The Slovak Spectator.
"В пятницу, 6 декабря, после обеда в многоэтажке одного из районов Прешова, что на востоке Словакии, произошел взрыв газа", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами, сообщают спасатели. Несколько человек убежали на крышу.
Ситуацию называют очень серьезной. Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что могут быть десятки раненых. Существует также угроза обвала всего дома.
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Внутри здания еще находятся заблокированные люди.
Десятки спасателей работают на месте взрыва.
На юге Польши в городе Щирк обвалился дом в результате взрыва газа. Шесть человек погибло. Взорвалось 4 декабря.
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