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понедельник, 11 мая 2020 11:48

В мире за сутки обнаружили почти 78 тыс. новых случаев коронавируса

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В мире за сутки обнаружили почти 78 тыс. новых случаев коронавируса
В мире зафиксировано 4 103 152 случая заражения коронавирусом. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

По состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано 4 103 152 случая заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 77 977 новых инфицирования.

Умерли от коронавируса в мире 282 728 тыс. человек. В то же время, с начала эпидемии 1 411 708 больных выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

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Больше всего смертей зафиксировано в США - 79 528 тыс. человек. В Великобритании - 31 930, в Италии - 30 560, Испании - 26 621, Франции - 26 383.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (1 329 799). Далее следуют Испания, (224 350), Великобритания (220 449), Италия (219 070), Россия (209 688), Франция (177 094).

По состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев Covid-19. За сутки зафиксировано 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.

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11
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