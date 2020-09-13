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воскресенье, 13 сентября 2020 14:34

В Минске собирается марш к резиденции Лукашенко

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В Минске собирается марш к резиденции Лукашенко
Организаторы марша призывают проводить акцию в разных городах Беларуси. Фото: Reuters

В Минске собирается марш "Идем на Дрозды", где находится резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Некоторые площади города огородили колючей проволокой. Об этом сообщает Nexta.

"Марш героев! Идем на Дрозды! Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идем домой к ним - прямо в Дрозды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Минске основная колонна собирается в 14:00 в районе проспекта Независимости.

"Берем оккупантов в кольцо, подходим к их домов, призываем к ответу. А на высоких заборах будут хорошо выглядеть ваши плакаты", - говорится в сообщении.

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Организаторы марша призывают проводить акцию и в других городах.

"Если знаете, где живут главы ваших оккупационных администраций и начальство карателей, после общего сбора можете отправиться прямо к ним. Или действуйте по своему локальному плану", - призывают в сообщении.

По данным СМИ, уже состоялись задержании нескольких человек с бело-красно-белыми флагами.

"На улице Маяковского начались задержания. Неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне запланированной массовой акции протеста лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с видеообращением. Обращение опубликовали в Telegram.

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