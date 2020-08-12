В Минске силовики целились в окна жилых домов

В Беларуси во время ночных протестов силовики целились в окна жилых домов. Соответствующее видео, снятое жительницей Минска, появилось на Telegram-канале TUT.by.
Вероятно, инцидент произошел на улице Грибоедова, 1 - да показывает геолокации на видео.
Жительница дома снимала силовиков из квартиры, но в один момент заметила следы от лазера на своих окнах.
"Нужно выключить свет", - говорится на видео.
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Протесты в Минске начались после того, как объявили результаты выборов президента Беларуси, в которых победу одержал действующий президент государства Александр Лукашенко. После этого люди в разных городах страны массово начали выходить на протестные акции.
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