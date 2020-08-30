В Минске начали задерживать участников Марша

Протестующие пытаются противостоять и отбивать задержанных. Фото: Reuters

В Минске начали задерживать участников акции оппозиции в центре города,

ОМОН уже задержал несколько десятков мужчин. Об этом сообщает TUT.BY.

"Начались задержания. Силовики избирательно задерживают мужчин. Те не сопротивлялась. Автомобили" Рубеж ", водометы и автозаки медленно едут в колонны протестующих, которая растянулась от" Макдональдса "в цирк", - говорится в сообщении.

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В то же время, о задержании людей сообщает также "Радио Свобода".

"Очевидцы сообщают о начале задержаний. Протестующие пытаются этому противостоять и отражать задержанных. Сообщается, что демонстранты перекрывают дорогу машинам ОМОНа", - говорится в сообщении.

В Беларуси во время акций протеста силовики задержали около 200 человек, среди которых было 20 журналистов. Задержали работников информагентства Reuters и Associated Press, корреспондентов Deutsche Welle, "Би-би-си", "Радио Свобода" и "Белсата".