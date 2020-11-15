В Минске автобус силовиков сбил демонстранта. Видео

В Минске во время акций протеста микроавтобус силовиков на скорости сбил протестующего. Очевидцы зафиксировали на видео, как автобус полиции на проезжей части сбил демонстранта.
Видео инцидента обнародовало издание TUT.BY в YouTube. В ролике видно, как синий микроавтобус силовиков врезался в мужчину. Свидетели сообщают, что кроссовки жертвы улетели от удара, а мужчины погрузили в микроавтобус и увезли.
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Демонстранты агрессивно отреагировали на противоправные действия силовиков. Люди начали кричать в адрес полиции обиды и бросать в автомобиль камни.
Во время марша смелых в Минске в воскресенье, 15 ноября, силовики применили светошумовые гранаты против мирных демонстрантов.
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