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понедельник, 01 февраля 2021 22:20

В метро мужчина набросился с ножом на пассажиров

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В метро мужчина набросился с ножом на пассажиров
В Бельгии неизвестный напал на людей с ножом. Фото: pixabay.com

В бельгийской коммуне Моленбек-Сен-Жан в Брюссельском столичном округе неизвестный в метро набросился на людей с ножом.

Это произошло на станции метро Западный вокзал около 16:00 по Киеву, сообщает RTL Info.

Представитель западного полицейского департамента Брюсселя Кэролайн Вервет сообщила, что мужчину арестовали.

"Мы арестовали человека с ножом. Расследованием дела займется железнодорожная полиция", - пояснила она.

Очевидец рассказал, что услышал крик. Он увидел, как в соседнем вагоне поезда мужчина ударил женщину ножом в горло.

Точное число пострадавших неизвестно.

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Правоохранители не рассматривают нападение, как теракт. Следователи работают на месте происшествия.

В Бельгии неизвестная женщина напала с ножом на прохожих. Пострадали двое, один человек - в больнице. Об инциденте сообщает немецкое издание DW.

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