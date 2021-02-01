В метро мужчина набросился с ножом на пассажиров

В бельгийской коммуне Моленбек-Сен-Жан в Брюссельском столичном округе неизвестный в метро набросился на людей с ножом.
Это произошло на станции метро Западный вокзал около 16:00 по Киеву, сообщает RTL Info.
Представитель западного полицейского департамента Брюсселя Кэролайн Вервет сообщила, что мужчину арестовали.
"Мы арестовали человека с ножом. Расследованием дела займется железнодорожная полиция", - пояснила она.
Очевидец рассказал, что услышал крик. Он увидел, как в соседнем вагоне поезда мужчина ударил женщину ножом в горло.
Точное число пострадавших неизвестно.
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Правоохранители не рассматривают нападение, как теракт. Следователи работают на месте происшествия.
В Бельгии неизвестная женщина напала с ножом на прохожих. Пострадали двое, один человек - в больнице. Об инциденте сообщает немецкое издание DW.
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