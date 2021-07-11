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воскресенье, 11 июля 2021 23:20

В Майами после обрушения дома считаются пропавшими без вести 31 человек

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В Майами после обрушения дома считаются пропавшими без вести 31 человек
Власти надеются, что работы по поиску погибших завершаться в ближайшие недели. Фото: Reuters

В Майами при обрушении жилого дома число погибших возросло до 90. При этом 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает Associated Press. Власти надеются, что работы по поиску погибших завершаться в ближайшие недели.

Мэр округа Майами Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что в результате обрушения 12-этажного здания Champlain Towers South в Серфсайде в прошлом месяце было подтверждено 90 смертей. Среди них 71 человека удалось опознать, их семьи были оповещены. Еще 31 человек числится пропавшими без вести.

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В полиции Майами отметили, что среди опознанных погибших трое маленьких детей.

По словам Левина Кава, в результате неустанных поисков было извлечено около 6,4 миллиона килограммов бетона и обломков.

24 июня в Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 человек. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушена половина квартир. Спасатели продолжают поиск выживших.

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Дата
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июля

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