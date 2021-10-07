В Мадриде Украина получит подтверждение будущего членства в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что на саммите в Мадриде Украины получит подтверждение будущего членства / NATO

На саммите НАТО в Мадриде в следующем году подтвердят поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.

Такое заявление во время пресс-конференции в Брюсселе сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга.

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"Сейчас рано прогнозировать, какие решения лидеры примут на саммите в следующем году. Но уверен, союзники в дальнейшем будут поддерживать ранее принятые решения. Речь идет о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Также поддерживаем стремление этих стран присоединиться к НАТО. Поздравляю, что союзники не только в Альянсе, но и на двусторонней основе поддерживают и помогают Украине и Грузии", - сказал он.

Добавил, что НАТО будет в дальнейшем поддерживать Украину и Грузию на пути интеграции с Альянсом.

Столтенберг напомнил, что несколько недель назад встречался с президентом Зеленским в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

"Продолжаем укреплять сотрудничество и партнерство с Украиной и Грузией. Это также будет предметом обсуждения во время подготовки предстоящего саммита в Мадриде", - сказал генсек НАТО.

Дата саммита пока неизвестна. Столтенберг говорит, что ее обнародуют в ближайшее время.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО в поддержке "неонацистов в Украине". Это произошло во время переговоров Лаврова со Столтенбергом.