В Кремле прокомментировали подозрение Медведчуку в госизмене

В Кремле вряд ли помогут Медведчуку. Фото: liga.net

Один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук не обращался к России за помощью после объявления подозрения в госизмене.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

По его словам, дело в отношении Медведчука - "политическое преследование".

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"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием нет желания избавиться от политических конкурентов", - отметил он.

Россия вряд ли сможет оказать Медведчуку какую-то помощь. Он якобы не обращался в РФ по поводу политического убежища.

"Он не обращался, насколько я знаю, за помощью. И вряд ли мы можем предоставить ему какую-то помощь на фоне преследования, которое сейчас имеет место", - заявил Песков.

11 мая генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчууа и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана Медведчука не пускала СБУ в дом в Киеве.