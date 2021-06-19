В Конституции закрепят право граждан на самозащиту с оружием

В Конституцию внесут право граждан на самозащиту. Фото: Сегодня

Парламент Чехии окончательно поддержал поправку к Хартии основных прав и свобод страны, которая закрепит право граждан на самозащиту с помощью оружия.

Это положение станет частью конституционной системы Чехии, сообщают České Noviny.

Принятый депутатами конституционный акт дополняет Хартию основных прав и свобод Чехии следующим положением: "Право на защиту собственной жизни или жизни другого человека, даже с оружием, гарантировано на условиях, установленных законом".

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Положение о праве на самозащиту с оружием чешский парламент начал рассматривать еще в сентябре 2019 года. Поводом для них стало принятие в том году ЕС директивы о маркировке огнестрельного оружия.