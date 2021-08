В КНДР выпустили мультфильм, осуждающий ожирение на фоне недостатка пищи в стране

Государственный телеканал Северной Кореи показал мультфильм, осуждающий переедание и ожирение. Тем временем граждане страны страдают от недостатка пищи, а лидер КНДР Ким Чен Ын стремительно сбрасывает вес.

Об этом сообщило южнокорейское издание NK News.

По сюжету мультика, две девочки гуляют по зимнему городу. Одна упрекает другую из-за желания ехать общественным транспортом, несмотря на избыточный вес.

"Вот, почему ты толстеешь", - сказала девочка.

Подруги все же добрались домой. Одна начала заниматься акробатикой, другая - есть и лежать на диване.

СМИ КНДР обратили внимание на питание граждан после того, как Ким сел на диету в начале июня, отметили южнокорейские журналисты. В том же месяце лидер Северной Кореи заявил о нехватке продовольствия.

Медиа КНДР начали публиковать методы похудения, различные диеты и больше рассказывать об изнурительных тренировках.

Strange lessons in a new North Korean cartoon aired last week. Early on, acrobat girl tells her overweight friend that she's "fat" and should walk instead of riding the bus. Invites her over, gives her tons of snacks and tells her to be "teacher" while she practices all night... pic.twitter.com/tX1JQvDz4D