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пятница, 12 февраля 2021 05:18

В Китае запретили трансляцию телеканала "BBC"

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В Китае запретили трансляцию телеканала &quot;BBC&quot;
Китай запретил службу новостей. Фото: BBC

Власти Китая запретили вещание на территории страны британского телеканала BBC World News, Всемирной службы Би-Би-Си на английском языке.

Решение было принято через неделю после того, как британский медиарегулятор отозвал лицензию на вещание китайского государственного телевидения на территории Великобритании, сообщают местные СМИ

В заявлении китайских властей говорится о запрете на вещание Би-би-си не как о мероприятии в ответ, а как о реакции на "серьезные нарушения" со стороны британского телеканала, которого обвинили в подрыве национальных интересов и национального единства в Китае.

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BBC World News - международный общественный информационный телеканал. Является самым популярным среди всех телеканалов корпорации.

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