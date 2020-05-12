В Китае зафиксировали 15 случаев бессимптомного коронавируса

Фиксируют коронавирус без симптомов. Фото: pexels.com

КНР отчитались о еще 15 бессимптомных случаях коронавируса.

Материковый Китай сообщил об одном новом случае активной формы Covid-19, сообщает CNВС со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Больной заразился за пределами страны

Новых смертей от осложнений не фиксируют уже 27 дней подряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз должен подготовиться ко второй волне коронавируса - Еврокомиссия

Всего с начала вспышки в стране на Covid-19 заболели 82 919 человек. Из них 4 633 пациента умерли, тогда как свыше 78 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.