В Китае коронавирус подхватили еще почти сотня людей

В Китае новым коронавирусом заразились еще сотня людей. Фото: pixabay.com

Во вторник, 28 июля, материковый Китай сообщил о 68 новых случаях активной формы Covid -19, а также о еще 34 пациентах с бессимптомным течением заболевания.

Среди "активных" пациентов четверо заразились за рубежом, тогда как 64 подхватили инфекцию внутри страны. В частности, 57 больных зарегистрировали в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумки, где около недели назад зафиксировали вспышку Covid-19. Об этом со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая пишет People's Daily, Chinа.

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Местные власти изолировали ряд жилых микрорайонов и ввели карантинные ограничения относительно общественного транспорта. Местным жителям ограничили возможность выезда из города.

Всего в Китае на лечении остается 391 пациент с активной формой Covid -19, состояние 21 из них оценивается как критическое.

Вспышку нового, агрессивного вида коронавируса обнаружили во вьетнамском городе Дананг и ближайших провинциях. Он гораздо опаснее ранее известные.