В Киеве заочно будут судить Жириновского

В Киеве по статье о финансировании терроризма заочно будут судить скандального российского политика, главу Либерально-демократической партии РФ Владимира Жириновского.
Делом займется Шевченковский районный суд столицы, сообщается на сайте судебной власти Украины.
19 января в 10:00 состоится первое подготовительное заседание.
Кроме Жириновского, фигурантами в этом деле стали еще два члена ЛДПР: заместитель председателя фракции в Госдуме Алексей Диденко и и.о. главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
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Всем подозреваемым инкриминируется финансирование терроризма организованной группой либо в особо крупном размере.
Санкция статьи предусматривает заключение на 10-12 лет с конфискацией имущества.
Ранее Жириновский призвал присоединить к России Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. Политик считает, что этим странам нужно "вернуться домой".
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