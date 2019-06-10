В Казахстане избрали нового президента

Касим-Жомарт Токаєв. Фото:The Insider

На пост претендовали 7 кандидатов. По данным ЦИК, явка составила 77,4%. Победил 65-летний Касим-Жомарт Токаев, временно исполнявший обязанности главы страны после отставки Нурсултана Назарбаева.

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Токаев набрал 70,76% голосов (проголосовали 6 504 054 граждан). У его ближайшего соперника Амиржана Косанова 16,02% голосов, за него проголосовали 1 472 733 казахстанца, сообщает nur.kz.

В Казахстане 9 претендентов подали документы на участие в выборах президента. Подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили 9 республиканских объединений, в том числе 4 политические партии.