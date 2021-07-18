В Израиле будут наказывать за нарушение самоизоляции

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В Израиле глава правительства Нафтали Беннет поручил привлекать к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции больными COVID-19. Об этом сообщает The Times of Israel.

Также Нафтали Беннетт заявил, что будут использоваться технологические средства для проверки места пребывания лиц, находящихся на самоизоляции.

Сообщается, что система контроля позволит полиции отслеживать местонахождение лиц, находящихся в местах самоизоляции, путем отправки текстового сообщения со ссылкой на их мобильные телефоны.

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Если лицо нажимает на ссылку, ее физическое нахождения немедленно сообщается полиции. По существующей системе, тем, кто находится в изоляции, сообщается, что их может посетить полиция в любое время, но это редко случается на практике.

Граждане, которые приезжают в Израиль, должны будут пойти на самоизоляцию, независимо от антител или наличии прививки против коронавируса. Новые правила начали действовать с 16 июля.