В Италии создали карту мировой вакцинации от коронавируса

Ученые итальянского Национального института ядерной физики запустили сайт, на котором предоставлена ​​вся информация о вакцинации от коронавируса в странах мира.

Так, на сайте представлена ​​карта, на которой указано, какие препараты использовала та или иная страна и как продвигается кампания по вакцинации.

Согласно данным, в мире применяется шесть COVID-вакцин - CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer / BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Каждая из них выделяется определенным цветом.

Отмечено, что больше прививок сделали в США (более 5,9 миллиона людей). Однако, согласно схеме, которая показывает соотношение количества прививок к населению той или иной страны, мировым лидером по вакцинации Израиль.

В Украине за минувшие сутки, 8 января, обнаружили 4846 новых больных на коронавирус. 7961 пациент выздоровел, а 80 - умерли. На госпитализации потребувають 2411 человек. Новых случаев больше зафиксировали в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.