В Испании зафиксировали более 25 тысяч смертей от Covid-19

В Испании зафиксировали 25 тыс смертей от коронавируса. Фото: REUTERS.

Число жертв коронавирусной инфекции в Испании составляет 25 100 человек. За минувшие сутки умерло 276 человек.

В стране продолжает наблюдаться тенденция снижения количества летальных случаев, передает издание El Pais.

"В Испании официально умерло 25100 человек от Covid-19. Сообщают о 276 смертей, и за тенденцией наблюдается снижение. Случаи, подтвержденные тестами ПЦР сейчас достигают 216 582, что составляет на 1 147 больше чем за 24 часа до этого. Это наименьший прирост с начала чрезвычайного положения. К этой цифре необходимо добавить еще 28 985 человек получили положительные результаты на серологические тесты", - пишет издание.

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Отмечается, что почти половина всех новых случаев в Каталонии. В Астурии, на Балеарских и Канарских островах, Сеуте и Мелильи зарегистрировали меньше десятка случаев.

Управление США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) одобрило использование противовирусного препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) для лечения пациентов с Covid-19. Это означает, что препарат может быть недостаточно изученным. Но его применение рекомендуется, поскольку не существует надежных и проверенных альтернатив, а болезнь, по которой он предназначен, несет серьезный риск здоровью людей.