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понедельник, 28 октября 2019 06:30

В ИГИЛ выбрали нового лидера вместо убитого аль-Багдади

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В ИГИЛ выбрали нового лидера вместо убитого аль-Багдади
ИГИЛ назначила нового вожака. Фото: РБК

Террористическая группировка "Исламское государство" назначила преемника лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Известно что новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш. Он также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари, сообщает издание Newsweek.

Аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником в августе этого года. Поэтому к моменту гибели роль аль-Багдади в качестве лидера группировки была уже символической.

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"Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что делал Багдади, это говорил "да" или "нет" - не планируя", - цитирует Newsweek слова своего источника.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал американский президент Дональд Трамп.

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