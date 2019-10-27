"Умер, как трус" - Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛа Абу Бакра аль-Багдади.
Трамп рассказал, что тот пытался бежать во время штурма в Сирии, передает The Guardian.
Американские военные загнали его в ловушку. Террорист активировал пояс смертника, лишив жизни себя и трех своих детей.
Медицинская экспертиза идентифицировала тело Багдади на месте взрыва.
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Операция по охоте на террориста началась две недели назад.
"Он не умер как герой, он умер как трус. В слезах, с воплем, забрав с собой троих детей", - сообщил Трамп.
США хотят перебросить в Сирию дополнительные наземные механизированные силы. Все для того, чтобы защитить от боевиков террористической организации "Исламское государство" нефтяные поля.
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