"Умер, как трус" - Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ

Главарь подорвал пояс шахида. Фото: The Insider

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛа Абу Бакра аль-Багдади.

Трамп рассказал, что тот пытался бежать во время штурма в Сирии, передает The Guardian.

Американские военные загнали его в ловушку. Террорист активировал пояс смертника, лишив жизни себя и трех своих детей.

Медицинская экспертиза идентифицировала тело Багдади на месте взрыва.

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Операция по охоте на террориста началась две недели назад.

"Он не умер как герой, он умер как трус. В слезах, с воплем, забрав с собой троих детей", - сообщил Трамп.

США хотят перебросить в Сирию дополнительные наземные механизированные силы. Все для того, чтобы защитить от боевиков террористической организации "Исламское государство" нефтяные поля.