В Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильтянами

В Восточном Иерусалиме, в районе мечети Аль-Акса возобновились кровавые столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов.

Полицейские штурмуют дворы мечети, силой вытесняя оттуда прихожан. Правоохранители применяют резиновые пули, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, заявила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Сейчас силовики перекрывают ворота, ведущие к мусульманским святыням. Наиболее ожесточенные столкновения происходят у ворот Аль-Магариба, Аль-Асбат и Ас-Сильсиля.

Большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая происходит в священный для мусульман месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет

8 мая ожесточенное противостояние между израильской полицией и палестинцами продолжалось всю ночь на Храмовой горе близ мечети Аль-Акса. Палестинцы атаковали израильских силовиков камнями и коктейлями Молотова, в ответ полетели резиновые пули, свето-шумовые гранаты и распылили слезоточивый газ.

10 мая на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами накануне шествия, посвященного очередной годовщине перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны.