В Грузии проходит второй тур местных выборов

В Грузии 30 октября проходит второй тур выборов. Фото: DW

В Грузии проходит второй тур выборов местного самоуправления.

Они проходят на фоне прибытия в страну экс-президента Михеила Саакашвили и его задержания и заключения. Об этом сообщает Европейская Правда.

Во втором туре преимущественно принимают участие кандидаты от "Грузинской мечты" и "Национального движения". По результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

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Избирательные участки открылись в 07.00, а процедура голосования началась в 08.00.

Во втором туре в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах изберут 42 мажоритарных членов муниципального собрания.

Михеил Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодовки Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили подозреваемый по другим уголовным делам.