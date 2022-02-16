В Госдепе прокомментировали "отвод" российских войск

США не видят признаков деэскалации. Фото: radiosvoboda.org

Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. США не видят признаков деэскалации.

Об этом на брифинг сказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он заявил, что усугубление кризиса изменит дипломатические отношения России и США.

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"Я бы не хотел вдаваться в гипотетические соображения, в широком смысле – это будет звучать и выглядеть совсем иначе", – заявил Прайс.

В то же время представитель Госдепа добавил, что окно для дипломатии с Россией остается открытым.

США "делают все возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса", подчеркнул Прайс.

15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "после окончания учений". По мнению президента Украины Зеленского, российская сторона производит ротации, а не отвод.