В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина

В Германии, несмотря на запрет демонстраций, 25 апреля около тысячи человек вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

Активисты собрались на площади Розы Люксембург в Берлине. Многие люди стояли перед оградой, которую выставила полиция, чтобы помешать проведению на площади массовых мероприятий. Об этом сообщает DW.

Правоохранители призывали протестующих разойтись, некоторых активистов задержали. Среди участников акции были представители различных политических течений, в частности представители правопопулистов и политики из "Альтернативы для Германии", однако на протест вышли и люди без политической ориентации.

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Как отмечается, противники карантина собираются еженедельно в немецкой столице, это была уже четвертая подобная акция.

В мире с начала пандемии зафиксировали более 2888000 инфицированных Covid-19, из них 201083 пациентов умерли, а 823 623 выздоровели. По количеству инфицированных и умерших от коронавируса лидируют США, Германия на четвертом месте.