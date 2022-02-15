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вторник, 15 февраля 2022 09:36

В Германии столкнулись два поезда: много пострадавших и погибший

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В Германии столкнулись два поезда: много пострадавших и погибший
Уцелевших пассажиров с места аварии вывозили автобусами. Фото: скриншот с видео ТСН

В Германии близи Мюнхена 14 февраля столкнулись два высокоскоростных поезда. В них находились 95 пассажиров. Погиб один человек. По меньшей мере 20 пострадали.

Трагедия произошла у станции Эбенхаузен-Шефтларн, пишет Orf.at.

Оба поезда двигались по маршруту одновременно. На одной железнодорожной линии произошло лобовое столкновение, сообщил представитель Мюнхенского полицейского управления Андреас Франкен.

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Железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил о начале расследования. На месте трагедии работало более 200 сотрудников экстренных служб.

По данным другого СМИ, два поезда направились к югу от Мюнхена и столкнулись на перекрестке путей. От сильного удара один поезд слетел с колеи. Что привело к столкновению - неизвестно. Железнодорожный оператор главной причиной называл посторонние предметы на пути.

В Польше возле города Щецин в грузовик на железнодорожном переезде влетел пассажирский поезд. Состав сошел с рельсов. Травмировались восемь человек, эвакуировали 39 пассажиров. Сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути. Состав врезался в кузов авто, в результате чего два вагона сошли с рельсов.

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