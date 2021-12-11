В Германии создали боевого робота

В Германии создали роботизированную военную машину Autonomous Combat Warrior.
Работа с гусеничным ходом на базе платформы Wiesel представила компания Rheinmetall. Видео опубликовали в YouTube на канале компании.
Новый роботизированный комплекс обладает высокотехнологичным набором автономности. Им можно управлять вручную, дистанционно или полностью автономном режиме, запрограммировав маршрут удаленно.
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Робот может объезжать препятствия, а также следовать в режиме конвоя за ведущим транспортом.
Роботизированные образцы также могут доставлять сами запасы, проводить разведку и даже вести огонь.
В марте 2021 года компания Highland Systems создала бронированный автомобиль-амфибию Storm и представила его в ОАЭ. Storm получил гибридный силовой агрегат, работающий на основе дизельного двигателя. Это позволяет в целом работать авто в гибридном режиме от 18 до 36 часов.
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