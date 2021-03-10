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среда, 10 марта 2021 02:18

В Германии обнаружили новую мутацию Covid-19

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В Германии обнаружили новую мутацию Covid-19
Еще одну опасную мутацию коронавируса обнаружили в Германии.

В Германии зафиксировали новую мутацию коронавируса - сочетание "британского" и "южноафриканского" штаммов.

Сочетание штаммов обнаружили у путешественника из Саксонии, который прибыл в аэропорт Берлина. Пока не ясно, насколько опасней эта мутация обычной инфекции, пишет Der Spiegel.

Мутировавший вариант коронавируса получил аббревиатуру B.1.525.

О подобных случаях уже заявляли в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.

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Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, впервые зафиксировали в Бразилии. В мире насчитывают менее 23 вариаций SARS-CoV-2.

В Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19. Новую мутацию обнаружили у 2 Covid-больных из Ивано-Франковска.

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