В Германии арестовали российского шпиона

Мужчину подозревают в шпионаже в пользу РФ. Фото: DW

Федеральная прокуратура Германии арестовала гражданина России по подозрению в шпионаже.

В доме и по месту работы задержанного провели обыски. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Обвиняемого Ильнура Н. подозревают в работе на российские спецслужбы с начала октября 2020 года", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российского шпиона посадили на 3 года в Дании

До своего ареста мужчина работал научным сотрудником в научно-технической кафедре в университете в Германии. С октября 2020 года по июнь 2021 года он минимум трижды встречался с сотрудником спецслужбы РФ и по крайней мере во время двух из этих встреч передавал информацию с территории университета.

В обмен на информацию обвиняемый получал денежные выплаты.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 43-летнего поляка, который шпионил в пользу России. Он предоставлял спецслужбам России информацию о военных организаций и граждан Польши.