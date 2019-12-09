В Финляндии выбрали самого молодого в мире премьера

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя министр транспорта и связи Санна Марин.

Таким стал результат внутрипартийного голосования Социал-демократической партии, сообщает Yle.

Марин станет самым молодым премьер-министром в мире, а Финляндией впервые будет управлять "женская пятерка" - лидеры остальных партий, относящихся к коалиции, тоже женщины.

34-летняя Санна Марин возглавит правительство Финляндии

Парламент проголосует за кандидатуру нового главы правительства во вторник. После этого президент Финляндии назначит новый кабинет.

Предыдущий глава правительства Антти Ринне ушел в отставку из-за критики в связи с забастовкой почтовой службы.