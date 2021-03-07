В Европарламенте предложили использовать "Северный поток-2" для давления на Россию

В Европарламенте обсудили "Северный поток-2". Фото: Reuters

Европейский Союз должен использовать газопровод "Северный поток – 2" как рычаг давления на Россию, пока не может заморозить его строительство.

Газопровод "не в интересах Европы" и его нужно использовать в качестве политического средства, чтобы заставить российское правительство изменить курс, заявил лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в комментарии Spiegel.

Вебер отметил, что строительство газопровода следует "увязывать с дальнейшим поведением российского руководства".

"Если российское руководство не вернется к совместной работе в качестве партнеров, трубопровод не сможет работать на полную мощность.Тогда это будет ответственность Кремля", – считает Вебер.

Европа должна "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками" и это был бы "важный процесс европейского созревания", если бы ЕС использовал свою торгово-экономическую политику в качестве инструмента внешней политики в отношении "Северного потока – 2".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запуск "Северного потока-2". Оператор ГТС Украины разрабатывает возможные сценарии

Правительство Германии продолжит искать диалог с администрацией президента США Джо Байдена по вопросу отмены санкций против проекту строительства российского газопровода "Северный поток - 2".