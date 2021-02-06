В еще одной стране введут паспорт вакцинации

Финляндия планирует ввести паспорт вакцинации, который будет свидетельствовать о получении прививки от Covid-19.

Сейчас идет разработка паспорта, сообщает Yle.

Выписку о прохождении вакцинации можно будет получить на портале Omakanta.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС считают, что вакцинации недостаточно для свободных путешествий

Предъявлять позволят как распечатку сертификата, так и штрих-код или куар-код на смартфоне.

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О лекарственных средствах", который упрощает регистрацию и использование вакцин от Covid-19 в Украине.

Изменения в законе позволят правительству регистрировать вакцины, если уже есть данные об успешных доклинические испытания и разрешение на экстренное использования от компетентных органов США, Канады, Китая, Великобритании, Японии, Австралии, Израиля, ЕС, Индии, Мексики и Бразилии.