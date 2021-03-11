В ЕС приняли решение относительно вакцины AstraZeneca

В ЕС решили не запрещать вакцину AstraZeneca. Фото: Reuters

В Европейском Союзе не будут запрещать вакцину от коронавируса AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало продолжить использовать вакцину. Об этом сообщает пресс-служба EMA.

"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - говорится в сообщении.

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Агентство знает о решении властей некоторых стран о запрете вакцины, но обращает внимание на отсутствие доказательств, что именно вакцинация привела к этим осложнениям.

В Италии, Норвегии и Исландии прекратили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca. Правительства стран приняли такое решение из соображений осторожности из-за смертельного случая после прививки в Дании.