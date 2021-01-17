В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту: есть погибшие

У берегов Турции затонул сухогруз. Фото: Facebook

В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз "Арвин", который шел под российским флагом.

Среди членов экипажа корабля были украинцы и россияне. Об этом сообщает Anadolu.

Тонуть корабль начал около 12:20. Причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

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По меньшей мере 4 человека погибли. 6 человек спасли. На месте происшествия продолжают работать спасатели с участием фрегатов ВМС Турции.

В составе экипажа сухогруза были 2 гражданина России и 10 украинский. Имена украинских членов экипажа: Рустам Казымов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатий, Виталий Мержко, Владислав Затерка, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко.

Имена погибших пока не сообщаются.

В Росморречфлота заявили, что судно принадлежит украинской компании.

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