В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту: есть погибшие

В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз "Арвин", который шел под российским флагом.
Среди членов экипажа корабля были украинцы и россияне. Об этом сообщает Anadolu.
Тонуть корабль начал около 12:20. Причиной катастрофы стали плохие погодные условия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции затонул катер с тремя десятками туристов: есть погибший
По меньшей мере 4 человека погибли. 6 человек спасли. На месте происшествия продолжают работать спасатели с участием фрегатов ВМС Турции.
В составе экипажа сухогруза были 2 гражданина России и 10 украинский. Имена украинских членов экипажа: Рустам Казымов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатий, Виталий Мержко, Владислав Затерка, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко.
Имена погибших пока не сообщаются.
В Росморречфлота заявили, что судно принадлежит украинской компании.
В Нигерии затонуло пассажирское каноэ. Погибло 18 человек, среди них трое мужчин и 15 женщин. Лодка перевозил 23 пассажиров из Занг Маджио на ферму. Из-за перегрузки перевернулся на реке.
Комментарии1