В Чехии президент попал в больницу

Земан находится в военном госпитале. Фото: Reuters

76-летнего президента Чехии Милоша Земана госпитализировали.

Политика привезли в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщает Novinky.

Подробностей о причинах госпитализации пресс-служба Земана не сообщает. Ранее президент несколько раз попадал в больницу в рамках восстановительных госпитализаций.

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Чешские СМИ считают, что госпитализация может быть длительной. Земан страдает от невропатии нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться и в этом году на всех мероприятиях он был в инвалидной коляске. Земан также он имеет проблемы со слухом и низкое кровяное давление.

В Танзании умер президент 61-летний Джон Магуфули. Причиной смерти мог стать коронавирус и его последствия. Магуфули отрицал наличие в стране Covid-19, призвал не носить маски и лечиться с помощью молитвы. Подчеркивал, что Танзания не будет закупать вакцины.